Ai microfoni di Premium Sport, il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, parla del mercato relativo alla società nerazzurra.



Sei andato a Monaco per vedere Mbappé?

“Sono andato a vedere una bella partita, sfortunatamente è tanto che non le giochiamo noi, almeno ho il piacere di avere questa opportunità visto che adesso c'è tempo. Ho visto tanti bravi calciatori'.



Pioli piace molto ai tifosi, sarà lui l'allenatore della prossima stagione?

“Pioli non piace solo ai tifosi, piace anche a noi, piace all’intero ambiente Inter e piace molto alla proprietà, ma soprattutto ai calciatori. Non abbiamo ancora fatto niente, ma abbiamo gettato le basi per un progetto vioncente".



State cercando un terzino, potrebbe essere Rodriguez del Wolfsburg?

“Prima guardavo la panchina e commentavo con Zanetti, la qualità di questa rosa sta crescendo. Sono contento per D’Ambrosio, che spesso è stato sottovalutato dalla critica. Stiamo guardando il mercato, ma è anche difficile alzare il livello. Ci servono solo top player o giovani di prospettiva e quando ci sarà l'opportunità ci faremo trovare pronti. Ad oggi non c'è uno in vantaggio rispetto a un altro".



Icardi ancora non convocato

“Sono convinto che presto avrà questa opportunità. Lui fa parlare il campo tutte le domeniche e il selezionatore si renderà presto conto che potrà aiutare anche loro. Noi ce lo teniamo bello stretto e riposato a Milano”



Cosa pensa la proprietà cinese relativamente al mercato, vogliono aumentare la qualità davanti o sanno che serve equilibrio?

“La proprità cinese dà grande responsabilità ai propri dirigenti, ascoltano e si confrontano. Poi si decide in comunione di intenti. Noi sappiamo da dove bisogna partire e sono d’acordo quando dici che le fondamenta partono dalla difesa. Ci vuole solo un po’ di pazienza e basta".