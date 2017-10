Intervistato ai microfoni di Premium, il ds dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato del mercato della società nerazzurra.



Squadra che vince non si cambia?

“Alla fine i risultati arrivano perché c’è un grande gruppo e tutti sono pronti a cogliere la propria occasione. Questo fa sì che chi gioca deve sempre dare il massimo”.



Scambio già impostato con Ramires?

“Stiamo cercando di tirare fuori il massimo da questi ragazzi, su questo insiste tanto il mister. Se siamo in questa posizione di classifica è merito loro“



Spalletti ha detto che è preoccupato per le possibili prtenze.

“Spalletti su questo può star tranquillo”



Sbagliamo se diamo per scontato l'arrivo di Ramires?

“Di scontato non c’è niente. Penso sia più un collegamento che fate voi addetti ai lavori e può starci. Ma noi vogliamo tenerci stretti i nostri calciatori e pensare di inserire qualcuno senza fare le dovute valutazioni sarebbe prematuro“.



Si parla poco di Ranocchia, prima o poi dovrà essere chiamato in causa anche lui.

“Si vuole e si deve dare un valore a questi ragazzi. Sento parlare di rosa corta ma quando vedo la panchina vedo dei campioni come Eder e Joao Mario. Ma vedo anche Santon e Ranocchia, che stanno facendo non bene ma benissimo. Sono convinto che si faranno trovare pronti anche loro perché c’è bisogno di tutto”



Spalletti più bravo ad allenare la testa o le gambe?

“Lui è bravo in tutto ed è un numero uno nel tirare fuori il meglio da ogni suo giocatore”.



La sorpresa è Skriniar

“Siamo felicissimi di lui. Stupisce soprattutto gli altri, noi invece ci abbiamo lavorato tantissimo e il mister lo ha detto l’altro giorno in conferenza. Fin dal primo allenamento ci ha dimostrato tutto ciò che di positivo si diceva di lui”



Ci pensa mai allo scudetto?

“Io cerco di lottare partita dopo partita. C’è una cosa che aggiunge un valore ulteriore: se oggi si vince si raggiunge un record. Ma vediamo a maggio dove ci porteranno i punti”.