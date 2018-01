Il rinnovo di contratto è arrivato quasi inaspettato nella giornata di ieri, ma il futuro di Nicolò Barella potrebbe comunque essere lontano dal Cagliari. Il centrocampista classe '97 è arrivato alla definitiva consacrazione nel corso dell'attuale stagione e si è conquistato le attenzioni del mercato con un club in particolare, l'Inter, che sta cercando di portarlo a Milano a gennaio.



BLINDATO? IMPOSSIBILE - Il Cagliari ha provato a blindarlo con il rinnovo di contratto sottoscritto nella giornata di ieri. La vecchia scadenza al 30 giugno 2021 è stata prolungata di un anno fino al 30 giugno 2022 e anche l'ingaggio è stato adeguato alla caratura del giocatore. Blindarlo è però impossibile e infatti i contatti del suo entourage con numerose realtà italiane e non solo lo porteranno a giugno a cambiare comunque maglia a cifre importanti.



AUSILIO NON VUOLE UNO 'SCIPPO' ALLA NAINGGOLAN - Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio sta provando a bruciare tutta la concorrenza cercando di bloccare il centrocampista subito ed evitare uno scippo in vista della prossima estate. Un'operazione complessa, dati i problemi di bilancio dell'Inter, ma che potrebbe tranquillamente superare il 30 giugno quando si chiuderà il periodo di osservazione della Uefa per il Fair Play Finanziario. L'Inter vuole evitare un nuovo "scippo" per problemi economici come accadde ormai nel lontano 2014. L'allora ds della Roma, Walter Sabatini, si inserì nella trattativa impostata dall'Inter e soffiò Radja Nainggolan ai nerazzurri che, in quel momento, non avevano fondi a sufficienza per portare il belga a Milano. Un'operazione riuscitissima, ma che ora lo stesso Sabatini vorrebbe evitare si ripetesse per Barella.