L'infortunio di Miranda e il contemporaneo stop di D'Ambrosio, l'unico terzino adattabile nel ruolo in caso di emergenza hanno aperto una vera e propria crisi nel reparto difensivo dell'Inter. Contro la Lazio in difesa giocheranno ancora sia Milan Skriniar che Andrea Ranocchia, ma alle loro spalle ci sarà soltanto il Primavera Lombardoni. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per provare a sistemare un problema che Luciano Spalletti si porta dietro da inizio anno e, considerando l'affare de Vrij come possibile soltanto in estate a parametro zero, il duo Sabatini-Ausilio sta spostando il proprio mirino altrove.



OCCHI IN SUDAMERICA - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sono emersi due nomi nuovi in vista di gennaio. Il primo è quello di Fabian Balbuena, roccioso difensore centrale classe '91 del Corinthians campione del Brasileirao in questa stagione. Destro di piede, paraguayano, è un centrale col vizio del gol (6 in stagione) ed è in scadenza al 31 dicembre 2018 e per questo il costo del suo cartellino non è esorbitante. Stesso discorso per Cesar Montes, centrale messicano lui sì più giovane (è un classe '97) che gioca in Messico con il Monterrey.



NIENTE AFFARI COL JIANGSU? - La peculiarità di entrambi i centrali difensivi è che entrambi sono in possesso soltanto di passaporto extracomunitario. L'Inter ha uno slot a disposizione per il mercato di gennaio che, fino ad oggi, aveva in programma di utilizzare per un prestito con lo Jiangsu Suning. Le difficoltà incontrate per sbloccare l'affare Ramires stanno dirottando l'attenzione su altri profili. L'ennesimo segnale che l'asse Inter-Cina è tutt'altro che caldo.