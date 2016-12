Capita anche che le cose non vadano come te le aspetti. Soprattutto nel calcio e ancor di più in Serie A, dove l’usato garantito (altrove), non sempre mantiene le promesse. All’Inter ne sanno qualcosa visto che in nerazzurro, pochi mesi fa, è arrivato Ever Banega, che ad oggi non è ancora riuscito su livelli sufficienti per lo standard del campionato italiano.



L'ULTIMA POSSIBILITA' - La situazione non è delle più semplici: Banega, al momento, non vuole neanche sentir parlare di un nuovo trasferimento. L’Inter, invece, è a caccia di plusvalenze e, considerando lo scarso utilizzo del calciatore, ne farebbe volentieri a meno. Molto probabilmente, questa sera contro la Lazio, Stefano Pioli concederà all’ex Siviglia l’ultima chance, spetterà a lui rispondere presente. Ovviamente tenendo presente che in tribuna sarà seduto uno spettatore speciale: Zhang Jindong, arrivato dalla Cina per assistere al match e per far sentire la propria vicinanza al gruppo.



IL PARALLELO - Significativa anche l’immagine che vi mostriamo, che ritrae un pensieroso Piero Ausilio mentre osserva il saluto tra Zhang Jindong ed Ever Banega. Per il ds manca ancora la stretta di mano (quella simbolica per il rinnovo)? A tal proposito circolano diverse informazioni, ma quel che è certo, è che in questo momento neanche il suo futuro sembra al sicuro. Con o senza rinnovo nel cassetto. E chissà che quello sguardo catturato dal fotografo non racconti anche un pizzico di pentimento per qualche trattativa che in questo momento non gli sta dando ragione.