Dopo appena un anno in nerazzurro, Ever Banega si appresta a tornare al Siviglia. Ma quello dell'argentino è un ritorno che divide la tifoseria spagnola, che appena dodici mesi fa si è sentita tradita dalla scelta del "Tanguito". Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



"Trova un allenatore argentino come lui, il «Toto» Berizzo, e la tifoseria divisa sul suo regreso: c’è chi è felice perché coi prezzi che ci sono in giro prendere un centrocampista del suo valore che ha ancora 28 anni e al Siviglia ha fatto molto molto bene ha i contorni dell’affare, c’è chi strilla sui social per due ragioni. La prima è «ideologica», per il tradimento consumato da Banega solo un anno fa. La seconda «filosofica», visto che veder andar via un giocatore a costo zero e ricomprarlo un anno dopo a 9 milioni rappresenta una pericolosa inversione di tendenza rispetto al modello sportivo che tanti successi ha dato al Siviglia sotto la gestione di Monchi: comprare bene e vendere meglio".