L'Inter fa sul serio per Aleix Vidal e Gerard Deulofeu, due dei giocatori in uscita dal Barcellona. Come scrive la Gazzetta dello Sport, poche ore prima del derby di Coppa Italia, c'è stato un incontrato tra la dirigenza nerazzurra e quella blaugrana proprio per parlare dei due calciatori.



Deulofeu piace da tempo a Spalletti, può giocare su entrambe le fasce e anche da seconda punta; Vidal non è legato solamente a Cancelo, visto che può giocare in tutti i ruoli della fascia destra: l'Inter ci prova, puntanto sul prestito biennale con obbligo di riscatto legato a parametri che non vadano in conflitto con le indicazioni Uefa. In alternativa, si lavora per prestiti onerosi.