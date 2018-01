La trattativa tra Inter e Barcellona per Rafinha non è ancora conclusa. Tra Ausilio e la dirigenza catalana sarà necessario un nuovo incontro, che molto probabilmente avverrà in tarda serata. Il problema è sempre lo stesso: l’Inter chiede un prestito con diritto di riscatto mentre il Barcellona intende monetizzare dalla cessione del proprio calciatore.



Una trattativa delicata e complessa quella tra l’Inter e il Barcellona, ma di questo Ausilio era già a conoscenza, tanto che è stato necessario un suo viaggio in Spagna. Il calciatore ha manifestato al proprio club la volontà di vestire il nerazzurro, ma al momento il dialogo è congelato perché l’Inter, come noto da tempo, non dispone di liquidità per soddisfare le esigenze dei blaugrana, che non hanno ancora aperto al prestito. Tra stasera e domani mattina se ne saprà di più.