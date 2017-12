Dalla Spagna arrivano buone nuove che potrebbero aiutare l’Inter a smaltire le scorie post derby. Ne dà notizia la Gazzetta dello Sport che spiega come ieri, poche ore prima della sfida di Coppa Italia contro il Milan, Ausilio e Sabatini abbiano incontrato alcuni esponenti del Barcellona per parlare di un doppio colpo di mercato. Secondo la “Rosea” i nerazzurri spingono per il prestito di Aleix Vidal e Gerard Deulofeu, entrambi in uscita dal club catalano.



IL DOPPIO COLPO - La buona notizia è che dalla Spagna non chiudono alcuna porta: Per quanto riguarda Deulofeu, il Barcellona cautelerebbe l’Inter nei confronti dell’Uefa accettando un prestito biennale con obbligo di riscatto, un po’ come fu per Gagliardini, acquistato dall’Atalanta. Ma si ragiona anche sulla base di un prestito oneroso fino alla fine della stagione. Lo spagnolo offrirebbe a Spalletti diverse alternative, l’ex rossonero, infatti, può agire sia sulla fascia che da seconda punta. Su Vidal c’è invece da dire che oltre all’interesse dell’Inter c’è anche quello della Roma e che i nerazzurri porterebbero avanti i discorsi con il Barcellona a prescindere da quelle che saranno le volontà di Cancelo, che fino a qualche settimana fa aveva espresso il desiderio di tornare in Spagna.



OCCHIO A SKRINIAR - Ma, come scrive La Repubblica, qualcuno sostiene che si debbano temere i catalani e i doni che portano, visto che il loro obiettivo finale è portare Skriniar al Camp Nou, il prima possibile.



APERTA ANCHE LA PISTA PASTORE - Nel frattempo rimangono aperte anche le piste che porterebbero a Pastore e Mkhitaryan: il primo è il sogno di Walter Sabatini e ha già dato la sua disponibilità circa un trasferimento a Milano, mentre per il secondo manca il via libera di José Mourinho che non ha ancora aperto al prestito secco.