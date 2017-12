Tra Inter e Barcellona si gioca una partita doppia sul mercato invernale. Da un lato, come rivelato lo scorso 14 dicembre da Tuttosport e successivamente confermato da media spagnoli, i club stanno lavorando per trovare l’intesa sul prestito di Gerard Deulofeu, nome che soddisferebbe la richiesta primaria di Spalletti: avere qualche altra soluzione incisiva sugli esterni offensivi. Inter e Barça però stanno anche contendendosi il laziale Stefan de Vrij. I nerazzurri sono favoriti in Italia per accaparrarsi il centrale in scadenza con la Lazio, ma temono molto la concorrenza estera, in particolare quella del Barça.