Un nuovo nome si aggiunge alla lista di Piero Ausilio e Walter Sabatini, alla ricerca di un rinforzo in difesa. Se è vero che nel mese di gennaio i nerazzurri cercheranno di contenere le spese, è altrettanto vero che in vista della prossima sessione estiva i nerazzurri dovranno investire per rendere più competitiva la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Sarà il mercato dei titolari e a tal proposito i nerazzurri hanno iniziato ad osservare con maggiore costanza il profilo di Bartolomeu Jacinto Quissanga, meglio noto come Bastos.



ALLA RICERCA DEL SOSTITUTO DI MIRANDA - Il difensore classe ’91, portato in Italia nell’estate del 2016, è la vera sorpresa di questo campionato. Per strapparlo al Rostov, Lotito sborsò circa 6 milioni di euro, ma a distanza di poco più di un anno l’angolono, a suon di prestazioni convincenti, ha fatto lievitare il prezzo del suo cartellino ben oltre i 20 milioni di euro. L’Inter lo segue con attenzione, anche in considerazione del fatto che Miranda non può essere eterno. Il contratto del brasiliano scadrà nel giugno del 2019, ma le sue ultime prove inducono a pensare che forse l’ex Atletico Madrid inizi ad accusare un pizzico stanchezza. Problema che con le Coppe potrebbe ulteriormente accentuarsi, ecco perché è giusto correre ai ripari per tempo.



L'INTER OSSERVA - Come sempre non sarà semplice trattare con Lotito, anche perché Bastos si è già reso autore di tre reti (merce rara per un difensore centrale), oltre che di ottime prestazioni, e dovesse proseguire su questa strada fino al termine della stagione, giustificherebbe il presidente biancoceleste a sparare molto alto. L’Inter osserva interessata l’evoluzione e la crescita del calciatore, che mostra di essersi ormai integrato al meglio in questa Serie A. Altro fattore da non trascurare.