Intervistato dalla Rai, Evaristo Beccalossi parla del mercato dell'Inter.



“Suning? Tutti noi ci aspettavamo il top player ma con il FPF è stato bravo Spalletti a ricompattare tutto e a fare bene con i giocatori che aveva a disposizione. Se dovesse uscire un giocatore come Joao Mario e Brozovic allora lì si cercherà di prendere un top player. Altrimenti si continuerà così. Hanno ripianato il bilancio e l’Inter è lì a lottare con Juve e Napoli. La realtà è questa. Quest’estate lo stesso Spalletti diceva che si aspettava qualcosa, poi sono partiti bene. Se non parte qualcuno non prenderanno nessuno a gennaio. Se esce un giocatore verrà rimpiazzato. Giocatori della Primavera da far crescere? Nella rosa della prima squadra c’è già Pinamonti. L’unico giocatore che può uscire a gennaio è uno tra Joao Mario e Brozovic: in quel caso vanno a prendere un giocatore alla Pastore.”