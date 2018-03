Intervistato dai microfoni della Rai, Evaristo Beccalossi parla di Luciano Spalletti ed ipotizza una sua permanenza all'Inter.



"Spalletti si è buttato al mille per mille nell'Inter, quindi non ci dovrebbero essere dubbi sulla sua permanenza in nerazzurro. Certo, nel calcio non ci sono mai le certezze e comunque bisogna arrivare tra le prime quattro. C'è da dire però che la società si sta già muovendo per il prossimo mercato prendendo due giocatori validi a parametro zero come Stefan de Vrij e Kwadwo Asamoah e un giovane interessante come Lautaro Martinez. L'Inter non si farà trovare impreparata".