Al Meazza per tornare a vincere, l'Inter. Al Meazza per fare la storia, il Benevento. Alle 20.45, a Milano, la squadra di Luciano Spalletti ospita quella di Roberto De Zerbi: i nerazzurri, reduci dalla sconfitta con il Genoa, sono pronti a riprendersi la zona Champions League, dalla quale sono stati sputati fuori da Lazio e Roma, entrambe vittoriose nell'ultimo turno, che hanno superato Handanovic e compagni.



PRIMA STORICA - Con un Mauro Icardi in più rispetto alle ultime due in campionato, Spalletti vuole vincere la seconda gara consecutiva in casa, dando seguito ai 3 punti conquistati col Bologna grazie al mancino di Karamoh. Per il Benevento è una prima storia alla Scala del Calcio, dove non hanno mai messo piede: i 3 punti contro il Crotone nell'ultimo match hanno galvanizzato ulteriormente un ambiente carico dopo il mercato di gennaio, che ha regalato, tra gli altri, Sandro e Sagna, ex celebri di Tottenham e Arsenal. Chi per la zona Champions, chi per la storia: Inter-Benevento, ore 20.45.