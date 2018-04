Intervenuto negli studi di Sky, l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, eprime la propria opinione su Joao Cancelo.



"Cancelo? Non eserciterei il diritto di riscatto. E' un buon terzino, ma quella cifra la spenderei per giocatori di altro tipo. È stato paragonato a Maicon, ma l'Inter di Maicon si affidava a lui per corsa, fisicità, inserimenti e carattere: era una colonna. Cancelo quando deve difendere nell'uno contro uno è ancora impreciso, prova sempre a fare tunnel, fa giocate rischiose. Non dico che non sia un buon giocatore, ma non lo riscatterei".