Beppe Bergomi, leggenda dell'Inter, parla a Inter Channel della prossima sfida dei nerazzurri contro la Roma: "Domenica ci vorrà un'Inter che giochi con attenzione, qualità e spirito di gruppo, come dimostrato nelle ultime partite. Forse tutto questo potrebbe anche non bastare, ci vorrà qualcosa in più che la squadra sta trovando in questo percorso di nove vittorie nelle ultime dieci gare. Le prossime due settimane saranno decisive perché poi dopo l'Inter la Roma affronterà il Napoli: lì capiremo se la squadra di Pioli potrà accorciare sul terzo posto. Chi sarà decisivo domenica? Sarà importante giocare di squadra, ma Icardi - che è mancato soprattutto a Bologna - è fondamentale per finalizzare il gioco. Se devo dire un singolo dico Gagliardini: vederlo imporsi così dopo averlo avuto all'Atalanta è un motivo d'orgoglio".