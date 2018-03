Intervenuto negli studi di Sky, l’ex difensore dell’Inter, Beppe Bergomi, parla di alcuni grandi ex nerazzurri del passato.



"Meazza faceva già le cose che fanno i giocatori di ora, era già avanti rispetto al calcio che rappresentava. Tecnicamente era un giocatore superiore. Boninsegna era amato dalla gente perché incarnava lo spirito del combattente: non mollava mai, si lanciava su tutti i palloni, faceva gol in acrobazia e giocava con il cuore. Aveva l’Inter dentro. Matthäus era sempre positivo. Una volta a Belgrado eravamo sotto 1-0 e lui mi disse 'faccio gol io, non preoccuparti'. Fece davvero così: questo era Lothar Matthäus. Zanetti? Durante il primo possesso palla in allenamento vidi un un ragazzo che non ne perdeva mai una e mi chiesi da dove arrivasse”