Termina con sei mesi di anticipo l'avventura allo Sparta Praga di Jonathan Biabiany. Arrivato la scorsa estate al secondo tentativo per volontà di Andrea Stramaccioni, il francese non è riuscito ad imporsi in Repubblica Ceca ed è stato travolta dalla crisi di risultati e di gioco del club granata. Il calciatore di proprietà dell'Inter non è stato convocato per il ritiro invernale della formazione ceca, che prima con un comunicato ufficiale e poi con le parole del suo nuovo direttore tecnico Zdenek Scasny ha dato l'ufficialmente l'addio a Biabiany. Lo Sparta ha deciso di terminare con sei mesi d'anticipo il prestito del francese, che ora dovrà trovarsi una nuova sistemazione fino al termine della stagione.



DELUSIONE - Un solo assist in 15 presenze tra campionato e Coppa Nazionale. Troppo poco per un giocatore che doveva vestire i panni da protagonista. Biabiany non è riuscito a convincere Stramaccioni e la dirigenza e guadagnarsi la riconferma per la seconda metà di stagione. Dopo un'attenta valutazione del suo rendimento e del contratto che lo lega al club di Kretinsky fino al termine della stagione. Biabiany è finito nella lista dei giocatori che non faranno parte della rosa dello Sparta Praga in seguito ai tagli adottati dal club. L'eliminazione dall'Europa League a inizio stagione e quella nella Coppa Nazionale hanno scombinato i piani di Stramaccioni, che in questa finestra di mercato dovrà occuparsi principalmente delle operazioni in uscita per ridurre il numero di elementi. Biabiany non è infatti l'unico già 'tagliato': con lui anche il centrocampista Mandjeck e l'attaccante austriaco ex Porto e Basilea Marc Janko.



INTER - Il club ceco è già a lavoro per trovare l'accordo con l'Inter per la risoluzione anticipata del prestito di Biabiany. Dopo i sei mesi deludenti in Repubblica Ceca, il francese dovrà trovarsi una nuova sistemazione e dimostrare di essere ancora un giocatore importante. Risorsa o problema per l'Inter? Difficilmente Biabiany resterà alla corte di Spalletti che però, alla luce del budget limitato, potrebbe decidere di tenerlo come alternativa a un Candreva non certamente sugli scudi nella prima parte di stagione. Difficile ipotizzare una cessione a titolo definitivo, con la possibilità di monetizzare, a gennaio, mentre appare più probabile un'operazione in prestito negli ultimi giorni di mercato con l'approdo in un club medio-piccolo di A per rilanciarsi.



