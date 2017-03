Giovani e forti, identikit chiaro. L'Inter che verrà nascerà anche sotto questi presupposti. Preferibilmente italiani, non per forza; ecco perché le linee guida di Suning per il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio sono chiare, trovare talenti che possano fare al caso dell'Inter con cifre ragionevoli. Non a caso, il mirino di Ausilio è sempre stato puntato sulla Bundesliga, dove negli ultimi anni ha pescato il jolly Perisic e si augura di potersi ripetere presto con Ricardo Rodriguez. Ma non solo.



HENRICHS PROMOSSO - Una delle ultime missioni dell'Inter è stata legata all'osservazione di Benjamin Henrichs, terzino destro classe '97 del Bayer Leverkusen molto duttile. Sa giocare su entrambe le fasce, all'occorrenza mediano, già quasi 40 presenze in prima squadra e una personalità fuori dal comune. L'Inter lo ha visto e apprezzato in più occasioni, di sicuro è un nome seguito per la prossima estate o eventualmente per il futuro, perché il Bayer è un osso durissimo. Specialmente con una pepita del genere tra le mani: il corpo scouting nerazzurri lo ha promosso come un potenziale fenomeno per età, colpi e talento mostrati nel ruolo difensivo, interpretato alla grande da Henrichs.



OSTACOLO TEDESCO - Da qui a chiudere un acquisto ce ne passa, eccome. Perché Benjamin è un prospetto su cui tutta l'opinione pubblica sportiva tedesca punta tanto: ha tutto quel che serve per esplodere a livelli molto alti, venderlo adesso significherebbe rischiare di perdere tanti soldi in futuro. La valutazione tocca i 15 milioni, l'Inter ha preso informazioni con il suo entourage ma sa bene che da Leverkusen hanno una linea durissima, protetti sul fronte Henrichs da un contratto fino al 2020. Un avviso chiaro all'Inter e al Bayern Monaco, sulle sue tracce: sarà una corsa durissima. E 15 milioni forse non bastano già più...