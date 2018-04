Giornata caldissima ieri sul fronte Lunin. L'Inter sta facendo di tutto per chiudere l’affare attraverso la collaborazione del Bologna: una-due stagioni in prestito in Emilia prima della «promozione» a San Siro. Un modo per evitare anche di occupare subito uno slot da extracomunitario. Il problema è che dietro al 19enne portiere ucraino sono pronti a intervenire Juventus, Napoli e un paio di club inglesi, fra questi l’Arsenal. L’Inter ha già un accordo di massima sia con il club (Zorya Luhansk) sia con il ragazzo: affare da 6 milioni circa. Ma proprio il club ucraino nelle ultime ore ha messo fretta ai nerazzurri: vogliono chiudere nel giro di pochi giorni, altrimenti via libera alle altre offerte. Suning deve allora velocemente prendere in considerazione anche l’ipotesi di acquistare direttamente Lunin senza pensare al fattore extracomunitari. Proprio ieri era salito forte infatti il pressing del Napoli in particolare, anche se in Italia sembra essere la Juve il pericolo maggiore per l’Inter. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, oggi si decide tutto.