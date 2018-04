Paolo Bonolis, conduttore televisivo e tifoso dell'Inter, parla in vista del derby con il Milan delle 18.30: "Cosa temo dei rossoneri? La tenacia che Gattuso ha portato al gruppo rossonero. Il Milan gioca a calcio, con dinamismo e impegno. Ha due esterni come Suso e Calhanoglu che mi piacciono molto e sono efficaci nelle ripartenze, poi tanto di cappello a Cutrone. Andrè Silva è ancora un'incognita, sta pagando il cambio di cultura calcistica. Il Milan farà a meno di Biglia, un signor ragioniere, ma anche Montolivo sa giocare bene a calcio. Mi ha impressionato anche Calabria, è veloce, ha corsa e sa giocare su entrambi i lati. L'addio di Sabatini? Non mi preoccupa, bisogna conoscere le cause precise che ci sono dietro. Ci sono trame reciproche, non banali".



SUL GOL DI RONALDO - "Cosa ho pensato? Ho pensato che ci sono delle squadre superiori alle altre. Il gol di Ronaldo è da copertina, è spettacolare, c'è tutto il suo atletismo: ma in queste circostanze deve andarti tutto bene. La sua prima rete, invece, è formidabile tatticamente, gioca d'anticipo su due difensori: è la sintesi dell'arguzia e della precisione che il portoghese ha. C'è da dire che ieri l'Ascoli ha dato battaglia al Real Madrid (ride, ndr)".