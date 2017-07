Finalmente Borja Valero è diventato un nuovo calciatore dell'Inter. Dopo un mese di trattative, bloccate forse anche dai problemi per il fair play finanziario, il centrocampista spagnolo è pronto a diventare il faro del centrocampo, l'uomo di qualità che da troppo tempo mancava e che, dopo 5 anni di difficoltà, può ridare identità a una manovra definita spesso statica e orizzontale.



COME PIRLO - Di fatto, Borja Valero può rappresentare per l'Inter ciò che Andrea Pirlo ha rappresentato per la Juventus nel lontano 2011, con la differenza che Pirlo fu preso a parametro zero dal Milan. Pirlo arrivò in bianconero a 32 anni, proprio come lo spagnolo, si inserì in una Juventus che arrivava da due settimi posti consecutivi e in cui faticavano giocatori come Felipe Melo, Sissoko e Aquilani (oltre a Marchisio).



MILAN E FIORENTINA, RAPPORTO LOGORO - Ma non solo, il rapporto fra Pirlo e il Milan era logoro esattamente come quello di Borja Valero con la Fiorentina. La proposta di rinnovo contrattuale annuale e a cifre inferiori rispetto a quelle percepite fu visto dal centrocampista italiano allora come una mancanza di rispetto. Così anche Borja Valero, che più volte ha ribadito l'amore per la città, per i tifosi, ma non per una società che non lo ha trattato con il rispetto dovuto.



FANTASIA AL POTERE, MA... - L'Inter ora è arrivata ad un punto di svolta, proprio come la Juventus nel 2011. La lontananza dalla Champions League non era più tollerata allora come oggi e il cambio di allenatore in panchina (arrivò Conte, mentre in nerazzurro è arrivato Spalletti), doveva essere il segnale diretto di un cambio di direzione nella gestione della squadra. Pirlo rappresentò l'elemento di qualità da inserire al centro della manovra e così dovrà essere per l'Inter Borja Valero. La Juventus, però, tutelò l'investimento fatto con Pirlo affiancandogli un centrocampista a tutto campo come Vidal. Proprio la tipologia di giocatore che l'Inter sta cercando sul mercato. Borja Valero come Pirlo, ora manca Vidal.