L'Inter bella e vincente non c'è più. Dopo una prima parte di stagione positiva, la formazione di Luciano Spalletti sta vivendo un periodo di crisi di risultati e di gioco, con il successo in campionato che manca addirittura dallo scorso 3 dicembre, ovvero dalla sfida casalinga con il Chievo. Poi il pari contro la Juventus all'Allianz Stadium e una serie negativa con 2 sconfitte e 5 pareggi di fila. A preoccupare, in casa nerazzurra, è la difficoltà di andare in gol, con appena 5 reti messe a segni in 8 match, le stesse realizzate proprio nel pokerissimo rifilato in appena 90 minuti ai clivensi. Una vera e propria involuzione che non può non essere collegata al netto calo di rendimento di Borja Valero, il faro del centrocampo nerazzurro nel primo spaccato della stagione.



APPANNATO - Dopo aver cambiato completamente il volto della mediana dell'Inter, Borja Valero sta attraversando un periodo complicato. Il calo del centrocampista spagnolo è evidente e sta influenzando negativamente la manovra offensiva della formazione di Spalletti, che fatica ad arrivare al gol. Nell'ultimo periodo, l'ex calciatore della Fiorentina non va oltre il passaggio semplice al compagno vicino, non provando mai la giocata: niente più verticalizzazioni in profondità, ma solo passaggi in orizzontale o indietro. Una difficoltà più psicologica che tecnica da parte di Borja Valero, che non riesce a prendere in mano la squadra e andare oltre il semplice compitino.



RINASCITA - L'obiettivo dei nerazzurri è ripartire già dalla sfida di domenica con un successo sul Bologna di Donadoni. Per farlo servirà il Borja Valero d'inizio stagione, pronto a tornare in cabina di regia nel nuovo 4-3-1-2 per superare il periodo d'appannamento e illuminare nuovamente la manovra nerazzurra. Una mossa dell'ex tecnico della Roma per lanciare Rafinha e riportare lo spagnolo davanti alla difesa, nel ruolo in cui ha fatto vedere le cose migliori prima con la maglia della Fiorentina e poi con quella dell'Inter. ​Spalletti e l'Inter hanno bisogno delle invenzioni di Borja Valero per tornare a vincere e riprendere la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League.