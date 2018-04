Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Borja Valero esprime la propria opinione sul pareggio dell'Inter contro l'Atalanta.



“Un pareggio amaro. Sapevamo quale tipo di di partita dovevamo giocare. Loro sono molto aggressivi, non ci lasciavano giocare mai e abbiamo commesso diversi errori in uscita con il pallone. Hanno avuto occasioni molto chiare nel primo tempo, poi nella ripresa sono calati fisicamente. Noi a specchio? Siamo abituati a giocare così, per ogni giocatore potevamo fare giocate importanti. Abbiamo avuto occasioni per fare gol e non ci siamo riusciti: peccato. Se non fai gol i tre punti non li prenderai mai. Appena noi facciamo gol le cose diventano più semplici, ma ultimamente davanti alla porta non li facciamo”.