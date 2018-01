L'Inter pensa agli affari in entrata, ma anche in uscita: manca pochissimo ormai alla fine del calciomercato ma in casa nerazzurra le trattative fervono. Le ultime ore potrebbero infatti vedere un addio eccellente come quello di Marcelo Brozovic, che piace molto in Spagna, al Siviglia di Vincenzo Montella.



I DETTAGLI - Proprio in questi minuti il centrocampista croato (foto GianlucaDiMarzio.com) ha raggiunto l'Hotel Melià di Milano, sede del calciomercato invernale, assieme al proprio agente Miroslav Bicanic, per ascoltare e valutare la proposta. Gli andalusi propongono un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni: questa l’offerta messa sul piatto dal club sevillista. L'Inter sta valutando il da farsi, anche in base all'affare Pastore. In questi minuti il Siviglia sta parlando col giocatore per convincerlo ad accettare la destinazione.