Per la gara contro il Sassuolo Luciano Spalletti potrebbe nuovamente affidarsi a Marcelo Brozovic nel ruolo di trequartista. Il croato è in vantaggio rispetto a Joao Mario, che dovrebbe accomodarsi in panchina, mentre in mediata sono pronti Borja Valero e Gagliardini, titolare al posto dello squalificato Vecino.