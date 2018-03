Secondo quanto riferisce Tuttosport, rimane in bilico la posizione del centrocampista classe '92 dell'Inter Marcelo Brozovic, tornato titolare nell'ultima giornata di campionato col Napoli ma, nonostante un contratto in scadenza nel 2021, costantemente sul mercato. Il giocatore croato ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, ma può partire per una cifra compresa tra i 20 e i 30 milioni in virtù del fatto che a luglio il suo valore (al netto degli ammortamenti) sarà di poco superiore ai 3 milioni.