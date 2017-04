Ci sono molti nomi nel taccuino del ds dell'Inter Piero Ausilio. Oltre alle piste sempre vive Berardi e Bernardeschi, sono comparsi negli ultimi giorni anche altri nomi di rilievo.



A quanto riporta Tuttosport, Ausilio starebbe infatti sondando il terreno per il portoghese Bernardo Silva del Monaco. Per il centrocampista l'Inter dovrebbe spendere una cifra vicina ai 50 milioni di euro, ma i soldi per il mercato estivo non mancheranno.



Oltre a Bernardo Silva, i neroazzurri seguono da vicino anche la situazione del colombiano James Rodriguez, uno dei calciatori scontenti del Real Madrid, che non rifiuterebbe un trasferimento al fine di giocare con maggiore continuità.