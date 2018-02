Tra le difficoltà palesate dall'Inter negli ultimi due mesi, emerge un dato che invece piace molto a Spalletti: sulle palle inattive l'Inter subisce poco e colpisce molto. Questo è l'aspetto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, che spiega come l'Inter sia prima nella speciale classifica dei gol realizzati di testa.



“All’Inter tutto sembra passare dalla testa. Quella intesa come vetta della classifica ha ancora una volta frenato i nerazzurri, fragili psicologicamente (la vera testa, che non si sblocca) appena qualcosa gira storto. Ma in fondo è con la testa fisica che l’Inter si tiene in linea Champions. Con quelle di Skriniar e Ranocchia a scacciare sabato sera la strega Benevento sono infatti 11 le reti su gioco aereo segnate dalla squadra di Spalletti in questo campionato. In questa speciale classifica, i nerazzurri sono in... testa davanti a Lazio (9) e Atalanta (8, con una gara in meno). Da sottolineare che Skriniar e compagni sono primi anche nella classifica delle reti aeree subite. Appena 3 i gol di testa subiti”.