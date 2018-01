C'è chi crede ancora in. Nonostante le difficoltà trovate anche al, il centravanti di proprietà dell'Inter continua ad avere estimato. Il suo compagno di squadra nel club lusitano,, spende parole importanti per il classe '96 brasiliano: "Ha delle qualità, è un giocatore giovane. A partire da adesso, però, deve trovare il modo di mettere in mostra queste qualità. Ha un grande potenziale, gli serve soltanto del tempo. Del resto ha già giocato in due grandi club europei come Inter e Benfica. Spero che non sprechi più delle occasioni per mostrare tutte le sue doti; è un ottimo giocatore".