Quella tra Inter e Juve non sarà una gara come le altre e anche i preparativi in accompagnamento all'evento spiegano come non si possa lasciare nulla al caso. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“In altre occasioni quando la partita era in programma alle 20.45 Luciano Spalletti aveva “abolito” il ritiro prepartita. Stavolta invece no. Venerdì, prima di Inter-Juventus, i nerazzurri resteranno alla Pinetina e cercheranno la massima concentrazione in vista di un match che si preannuncia decisivo non solo nella corsa scudetto dei bianconeri, ma anche nella lotta per la qualificazione alla Champions dei nerazzurri. Non si tratta di un provvedimento punitivo o dettato dalla mancanza di fiducia nei confronti dei giocatori (tutt’altro: Spalletti non ha mai avuto da eccepire niente in tal senso), ma di una scelta fatta per non lasciare nulla al caso, una decisione presa dal tecnico alla quale la squadra ha aderito senza battere ciglio”.