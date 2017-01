C'è un pizzico di apprensione in casa Inter per la condizione fisica dei propri portieri. Né Handanovic né Carrizo, infatti, stanno al meglio. Il portiere sloveno è raffreddato e si teme possa presentarsi febbre, mentre l'argentino è influenzato. Intanto Pioli ha portato con sé il giovane Di Gregorio, in attesa che Carrizo dia qualche certezza in più nella giornata di oggi.