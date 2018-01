Detto delle quotazioni in calo di Deulofeu in calo, delle difficoltà per Pastore e Mkhitaryan, nelle ultime ore vanno registrate delle problematiche anche sul fronte Daniel Sturridge, l'ultimo nome accostato all'Inter come possibile rinforzo per il mercato invernale. L'inglese - spiega il Corriere dello Sport - è stato proposto, ma c'è un intoppo sulla formula: i Reds, infatti, vogliono un acquisto a titolo definitivo.