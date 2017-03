L’Inter targata Suning prende lentamente forma. La nuova proprietà cinese promette grandi investimenti per il prossimo mercato di giugno, ma Zhang Jindong è alla ricerca di qualcosa, o meglio di qualcuno, che possa regalare agli interisti un sogno. L’ultimo a riuscire in questo arduo compito fu Massimo Moratti, quando al pubblico di San Siro presentò l’astro nascente del calcio mondiale: dal Barcellona arrivo Luis Nazario de Lima, meglio noto come Ronaldo. Un acquisto in grado di spostare gli equilibri, di trascinare allo stadio migliaia di tifosi increduli davanti alle sue giocate.



UN SOGNO SVANITO - Zhang Jindong aveva individuato in Gabriel Jesus il profilo perfetto, l’uomo in grado di risvegliare l’entusiasmo nerazzurro. Ma dopo un lungo corteggiamento, l’ex attaccante del Palmeiras ha invece accettato la corte di Guardiola, abile nel convincerlo a trasferirsi a Manchester. Un sogno svanito per gli interisti e anche per la proprietà cinese, costretta a virare su Gabigol. Quasi una forzatura, tradottasi poi nella storia che tutti noi conosciamo, fatta di tantissime panchine e pochissime soddisfazioni.



UNA SECONDA CHANCE - Ma il calcio regala sempre una seconda possibilità e, a distanza di qualche mese, Suning potrebbe prendersi la propria rivincita. Nelle file del Monaco un ragazzo di 18 anni sta mostrando al mondo tutto il proprio talento: il suo nome è Kylian Mbappé, classe 1998. Jolly d’attacco, fulmineo nei movimenti, cattivo sotto porta, bravo nel dribbling. Il prezzo del suo cartellino è già schizzato a 70 milioni di euro e le più prestigiose società del mondo sono pronte a far partire l’assalto. E tra le più grandi società è tornata ad esserci l’inter, desiderosa di regalare ai propri tifosi un futuro fuoriclasse, un crack del calcio mondiale. Forse solo Mbappé potrebbe eliminare l’amaro rimasto in bocca per il mancato arrivo di Gabiel Jesus e qualcosa lascia intendere che questa volta Zhang Jindong non avrà alcuna voglia di lasciarsi bruciare in contropiede.