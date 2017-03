Dopo appena una stagione trascorsa al Tottenham, Moussa Sissoko potrebbe già cambiare maglia per il rapporto non idilliaco con Mauricio Pochettino, tecnico degli Spurs. Questo è quanto scrive L’Equipe, che spiega come per il centrocampista francese potrebbe tornare alla carica l’Inter, che già quest’estate aveva pensato a lui.