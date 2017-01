Dopo una lunga trattativa è giunto l’atteso lieto fine: Roberto Gagliardini è ormai un calciatore dell’Inter. Per avere il centrocampista classe ’94, la società di corso Vittorio Emanuele corrisponderà circa 25 milioni di euro all’Atalanta, un investimento che lascia ben comprendere quanto i nerazzurri puntino su questo prospetto che adesso dovrà affermarsi agli ordini di Stefano Pioli. Proprio il tecnico emiliano è soddisfattissimo di poter contare sulla preziosa pedina proveniente da Bergamo, visto e considerato che Gagliardini offrirà all’ex Lazio diverse soluzioni.



IL 4-2-3-1 - Il giovane cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, infatti, è un centrocampista moderno in grado di interpretare più ruoli. Ecco perché, con lui in rosa, Pioli potrà puntare su diversi schieramenti tattici. A partire da 4-2-3-1 che attualmente sta facendo le fortune dei nerazzurri. Se così fosse, Gagliardini agirebbe nel cuore del centrocampo, molto probabilmente accanto a Brozovic, con Joao Mario avanzato dietro la punta. Ma molto dipenderà anche da dove il tecnico emiliano intenderà schierare il rientrante Medel.



RITORNO ALLE ORIGINI? - Ma se la coppia Miranda-Murillo dovesse offrire buone garanzie, Pioli potrebbe anche riprovare quel 4-3-3 che alla Lazio gli valse la qualificazione in Champions. Medel sarebbe ovviamente il fulcro del centrocampo, l’equilibratore di sostanza. Accanto a lui si alternerebbero proprio Joao Mario, Brozovic e Gagliardini, che presenta ottime caratteristiche per svolgere anche il ruolo di interno, visto il grande tempismo negli inserimenti e la buona resistenza di cui è dotato. Più complesso, invece, immaginarlo da regista, ruolo che in questo momento non interpreterebbe con spensieratezza.



DIFESA A TRE - Ma attenzione a non scartare il 3-4-3, modulo che Gagliardini conosce molto bene grazie a Gasperini. In questo caso, Medel, Miranda e Murillo potrebbero comporre il pacchetto arretrato e in mediana sarebbero ancora in tre a giocarsi due maglie. Insomma, le varianti non mancano di sicuro e Pioli potrà finalmente presentare l’abito adatto per ogni occasione.