Intervenuto ai microfoni di Sky, Esteban Cambiasso parla della vittoria dell'Inter contro la Sampdoria e spiega come il gol di Perisic potrebbe essere molto importante per il futuro dei nerazzurri.



“I quattro gol di Icardi sono importanti ma io sono dell’idea che per l’Inter è più importante il gol di Perisic, perché può voler significare aver ritrovato un giocatore. Mauro non si è mai perso, è stato infortunato, mentre Perisic è mancato molto. Brozovic e Gagliardini li vedo benissimo a centrocampo ma il compito di Spalletti è quello di trovare la coppia migliore al momento giusto, bisogna ritrovare il miglior Vecino, il miglior Borja Valero. Come contro il Napoli, l’Inter dovrà giocare con la Juventus. Brozovic? Ora bisogna fare dieci partite ottime, ne ha fatte due positive”.