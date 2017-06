L'Inter è campione d'Italia Primavera, per la quarta volta negli ultimi 15 anni: complimenti! Sulla vittoria in finale con la Fiorentina ci sono le firme di Vanheusden e Pinamonti, i due fiori all'occhiello della squadra di Vecchi. Che (al terzo titolo dopo il torneo di Viareggio 2015 e la coppa Italia 2016) vede in loro i più "pronti per la prima squadra" insieme a Emmers e Valietti, altri due classe 1999.



SALTO IN ALTO - Il problema è che, a livello fisico e tecnico-tattico, c'è ancora un abisso tra il campionato Primavera e la serie A. Specialmente in un grande club come quello nerazzurro. La conferma arriva dalle ultime tre formazioni nerazzurre capaci di vincere lo scudetto Primavera. Sui 42 giocatori scesi in campo nelle finali, solo 4 hanno poi raccolto più di 50 presenze nella prima squadra dell'Inter: Martins (134 con 49 gol), Pandev (69 con 8 gol), Balotelli (86 con 28 gol), Pasquale (57) e Biabiany (51 presenze con 2 gol). Invece gli altri 38 messi insieme hanno raccolto 73 presenze in totale, una media di meno di 2 a testa. Poi c'è chi è esploso altrove come Bonucci.. Ecco il riepilogo nel dettaglio.



2002: Cordaz (1 presenza); Potenza (1), Ferraro (2), Franchini (2), Pasquale (57; Wellington (0, Bretti 0), Kone (0), Beati (6), Rullo (0); Martins (134), Pandev (69, Chiaria 0, Napolitano 4).



2007: Tornaghi (0); Fais (0), Bonucci (4), Conrotto (0), Fautario (2); Biabiany (51, Figliomeni 0), Bolzoni (7), Boumsong (3), Puccio (2, Pedrelli 0); Balotelli (86, Esposito 0), Ribas 1.



2012: Sala (0), Mbaye (9), Spendlhofer (1), Kysela (0), Alborno (0); Duncan (4), Crisetig (1), Romanò (2), Bessa 0 (Garritano 5, Terrani 0); Livaja (13, Forte 2), Longo 1.



2017: Di Gregorio; Mattioli, Gravillon, Vanheusden, Cagnano; Carraro, Awua; Rover (Bakayoko), Emmers (Danso), Rivas; Pinamonti.