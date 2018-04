Joao Cancelo, terzino dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine della partita vinta dai nerazzurri per 4-0 contro il Cagliari.



Queste le sue dichiarazioni: "Molto soddisfatto per il mio primo gol con la maglia nerazzurra e per la prestazione di tutta la squadra. Abbiamo creato tanto e non concesso nulla ai nostri avversari. Nelle ultime gare avevamo fatto altrettanto bene, ma non eravamo riusciti a segnare. Il mio ultimo gol col Valencia? Sì, fu una rete come tante. Al club spagnolo sono ancora molto legato perché mi ha permesso di affermarmi. Che segni io o un compagno è la stessa cosa, conta solo la vittoria. Ora ci attendono partite molto difficili che dobbiamo portare a casa per arrivare in Champions League".