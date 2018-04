Joao Cancelo, difensore dell'Inter, ha parlato alla tv ufficiale del club nerazzurro in vista della sfida contro la Juventus: "Ci aspettiamo una gara difficile contro una grande squadra. Esiste una grande rivalità tra le due squadre. La squadra sta attraversando un momento positivo e per questo speriamo di poter vincere in modo da prendere altri tre punti che sarebbero fondamentali per poter raggiungere il nostro obiettivo, ovvero la qualificazione per la Champions League".