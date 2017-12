Joao Cancelo, esterno dell'Inter, parla a Inter Tv dopo il pareggio contro la Lazio: "L'Inter è una grande squadra e vogliamo lottare per un posto in Champions. Sono felice della prestazione a livello personale, ma l'importante è la squadra e il risultato di tutti. La Lazio è una squadra molto forte, penso che il risultato di parità sia quello corretto. Siamo un gruppo molto unito, vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Spalletti dice che ora sono più pronto per giocare in Serie A? Il campionato italiano è difficile, forse il più difficile d'Europa Io punto a migliorare sempre di più, ho grandi compagni che mi aiutano e lavoro sempre con grande voglia".