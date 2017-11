In Spagna parlano di Joao Cancelo e spiegano come nello scambio di prestiti (che ha portato il portoghese a Milano e Kondogbia in Spagna), ci abbia guadagnato il Valencia. Questo è quanto si può leggere su Valencia.eldesmarque.



“Joao Cancelo non sta vivendo l’esperienza nerazzurra così come se l’aspettava. L’ex calciatore del Valencia conta solo pochi minuti trascorsi in campo e inoltre non è mai partito titolare con Luciano Spalletti. É vero, ha recuperato da un lungo infortunio a inizio ottobre, ma dopo essere tornato a disposizione del tecnico toscano, Cancelo non è mai rientrato nei piani dell’allenatore, che ritiene Antonio Candreva un titolare indiscusso. Va ricordato che il portoghese è stato girato all’Inter con la formula del prestito e che i nerazzurri possono contare su un diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Stessa operazione che il Valencia ha condotto a sua volta con l’Inter per Kondogbia, con la differenza che le prestazioni del francese sono state convincenti, diventando fondamentale per il tecnico Marcelino, che ha già deciso di riscattarlo per 25 milioni di euro”.