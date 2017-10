Primo Derby della Madonnina per Joao Cancelo, mandato in campo ieri da Luciano Spalletti durante il secondo tempo della sfida tra la sua Inter e il Milan. Ecco le parole dell'esterno portoghese a Inter TV: "San Siro è uno stadio spettacolare, è davvero fantastico giocare qui con questa atmosfera. I tifosi ci hanno spinto alla vittoria avendo un ruolo importante. Il mio ingresso in campo? È stato tutto molto rapido, mi sono scaldato e sono andato a giocare. E ripeto: questo successo ci dà una grande spinta per le prossime gare".