Parlando ai microfoni di Premium Sport, il terzino dell'Inter, Joao Cancelo ha anticipato la sfida contro la Sampdoria: "C'è stato poco tempo per allenarsi, ma dobbiamo fare una buona partita per restare in alto in classifica. La mia condizione sta migliorando, spero di essere presto al top. Stasera bisogna vincere per continuare a rimanere in alto".



Parlando poi a Sky Sport Cancelo ha fatto chiarezza su quello che ritiene il suo ruolo ideale: "Dove preferisco giocare? A me piace giocare esterno di centrocampo".