Antonio Candreva, ala dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter TV al termine della vittoriosa trasferta dei nerazzurri a Genova, dove hanno superato per 5-0 la Sampdoria.



SULLA PARTITA - "Grande prova da parte di tutti, abbiamo dato continuità alla prova contro il Napoli. Dobbiamo essere questi per fare un rush finale importante".



CORSA CHAMPIONS - "Sappiamo che dobbiamo andare a Torino, a Udine... tutte gare importanti. C'è da fare solo la corsa su noi stessi. Vogliamo arrivare in Champions".



E' TORNATO ENTUSIASMO - "Un po' tutto, anche la fortuna che in alcune partite ci è venuta a mancare. Ripartiamo da qui, la strada è lunga".



GOL DI ICARDI ANCHE MERITO TUO? - "Merito di tutti, ci aspettiamo un bel regalo"-