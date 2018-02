Protagonista dell'evento "Amici dei Bambini" a Milano, Antonio Candreva ha parlato dal palco. L'esterno analizza il momento dell'Inter, le sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di Calciomercato.com Pasquale Guarro: "Contraccolpo psicologico dopo aver perso la testa? Abbiamo avuto mesi di difficoltà ed è sotto gli occhi di tutti. Forse abbiamo perso autostima dopo la partita contro l’Udinese in cui meritavamo di vincere, per fortuna quelle dietro stanno andando piano. In campo tento la giocata, a me non piace fare il compitino, mi piace fare la giocata difficile che possa determinare il risultato. Giocassi diversamente non sarei me stesso. L’eliminazione dai Mondiali? Non ci aspettavamo questo lutto sportivo, abbiamo dato un dispiacere al nostro paese ed è colpa di tutti. Abbiamo fallito andata e ritorno. Inter-Bologna? Abbiamo già fatto abbastanza danni in questi due mesi, adesso basta. Arriva una squadra in forma e lo sappiamo. La ricetta per superare i momenti duri? Quelli ci sono e ci saranno sempre ma bisogna credere in se stessi e non perdere l’entusiasmo di giocare a calcio e divertirsi. Se giocare da mezzala può essere una soluzione? Abbiamo da poco cambiato sistema di gioco. Chi sa giocare a pallone può adeguarsi, l’importante è avere i tempi di gioco".