Antonio Candreva ha presentato a Inter Channel il prossimo impegno di campionato in casa del Crotone: "Ci stiamo allenando bene come sempre e non vediamo l'ora di scendere in campo per rifarci della brutta sconfitta contro la Sampdoria. Loro pensano alla salvezza, sarà una partita complessa come tutte quelle di Serie A e sarà una trasferta difficile. Dobbiamo cercare di approcciarla nel migliore dei modi. Ci saranno partite fondamentali ma prima di tutto bisognerà passare da Crotone e pensare partita dopo partita per avere la spinta giusta per affrontare al meglio un trittico molto importante".