L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori sulle corsie laterali dell'Inter e spiega come Perisic e Candreva, nonostante i tantissimi cross verso l'aria di rigore, abbiano in realtà costruito poche occasioni da rete.



"Stefano Pioli ha messo le ali all’Inter. Sia dal punto di vista del rendimento generale sia dal punto di vista dello sviluppo della manovra. I nerazzurri, infatti, sono nettamente la squadra che crossa di più su azione nel campionato italiano (729 contro i 559 della Roma che segue). Con Antonio Candreva da una parte e Ivan Perisic dall’altra è naturale che la via preferenziale per lo sviluppo del gioco sia in periferia. Perché i due esterni sono anche primo e terzo nella graduatoria individuale con 222 e 144 a testa, inframezzati solo dal Papu Gomez che ne ha costruiti 162. Una forza esterna di cui ne beneficia con un sorriso grande così Mauro Icardi. Dei suoi 20 centri complessivi, 7 arrivano proprio da cross sugli esterni. Insomma, quasi pochi a ben guardare. I nerazzurri avrebbero una batteria eccellente di cross da sfruttare. Perché segnare «solo» 14 gol con 729 cross totali è davvero una percentuale minima. Il Torino, che è la squadra con più reti derivanti dai traversoni (16), ha crossato 419 volte, quasi la metà. Il dilemma se è Mauro che deve migliorare i movimenti o i suoi compagni che devono sistemare la precisione è senza soluzione".