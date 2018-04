Antonio Candreva, esterno offensivo dell'Inter, parla in vista della sfida contro la Juventus. Queste le parole rilasciate dall'87 nerazzurro a Premium Sport: "Lo dice Brozovic da una settimana, non vediamo l'ora arrivi questa grandissima partita perché per noi è importantissima per raggiungere il nostro obiettivo. La Juve, negli ultimi anni, è la squadra più forte in Italia, e anche in Europa ha fatto bene: troveremo una squadra arrabbiata, ma noi pensiamo a noi stessi e al nostro obiettivo, la Champions".



SULLA JUVE - "Conosciamo i nostri avversari, ma sappiamo che ogni partita ha una storia sé, sappiamo che la Juve è una grande squadra e non possiamo sbagliare nulla. Sarà difficile, ci daranno poche occasioni e quindi dovremo quelle che avremo. Quindi, siamo pronti".



I TIFOSI - "Noi dobbiamo ringraziare i nostri tifosi perché San Siro è stato pieno tutto l'anno.Ci hanno sopportato e supportato tutto l'anno, vinceremo per loro e per noi stessi".