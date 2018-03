Il centrocampista dell’Inter Antonio Candreva ha parlato a Mediaset dopo il pareggio ottenuto contro il Napoli: "C’è un po’ di rammarico, perché abbiamo pareggiato con una squadra forte, ma abbiamo avuto le possibilità di segnare e non le abbiamo sfruttate. Milan rientrato nella corsa Champions? Interessa poco, noi facciamo la corsa su noi stessi: l’accesso alla Champions dipende solo da noi anche se non possiamo più permetterci passi falsi. Pochi rifornimenti per Icardi? Siamo una squadra: dobbiamo cercare di metterlo nelle migliori condizioni per fare gol perché è il nostro punto di riferimento. Le dichiarazioni di Spalletti sulla carenza di qualità della squadra? Lo fa per spronarci: noi sappiamo di avere qualità, ma dobbiamo sempre dimostrarlo."